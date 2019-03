Marouane Fellaini lascia la Nazionale belga. Ad annunciarlo lo stesso giocatore attraverso un post sul proprio account Twitter: "Dopo 12 anni di militanza ai livelli più alti con il Belgio, ho deciso di ritirarmi dalla Nazionale maggiore. Non è stata una scelta facile e non una di quelle da prendere alla leggera nonostante senta che sia arrivato il momento di fare un passo indietro e permettere alla nuova generazione di calciatori belgi di continuare questo periodo di successi nella storia del calcio belga. È stato un onore rappresentare il mio Paese in 87 occasioni e aver partecipato a due Mondiali e un Europeo. Ho molti ricordi emozionanti con i Diavoli Rossi dal mio esordio nel 2007 all'ultimo Mondiale in Russia e sono orgoglioso che il Belgio sia attualmente al numero 1 nel ranking FIFA".