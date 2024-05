UFFICIALE: Goretti e la Reggiana hanno risolto il contratto. E' vicino alla Fiorentina

. Ne ha dato conto la società emiliana attraverso i propri canali, attraverso la nota che qui vi riportiamo:. La Società e il direttore sportivo comunicano di avere trovato l’accordo per risolvere in modo consensuale il contratto in essere fra le parti, che avrebbe legato il dirigente al Club granata fino al 30 giugno 2025. Nelle stagioni a Reggio Emilia,. Il patron Romano Amadei, il presidente Carmelo Salerno e i vice presidenti, Giuseppe Fico e Vittorio Cattani, esprimono a Goretti massima riconoscenza per l’impegno, la passione e la professionalità dimostrati nel suo operato e per aver ottenuto nei due anni il cento per cento degli obiettivi sportivi prefissati. A Roberto gli auguri di tutto il mondo granata per le prossime sfide professionali che lo attendono".

"Reggio Emilia è una città bellissima. Mi auguro di lasciare un ricordo positivo, perché questo luogo, l’educazione delle sue persone e la Reggiana avranno un posto speciale dentro di me. Spero di avere contribuito anche in minima parte alla crescita non solo sportiva del club, in due anni che ci hanno fatto provare emozioni forti in campo e durante i quali abbiamo messo le basi per un percorso che questa Società saprà continuare nel migliore dei modi. Ringrazio di cuore il patron Amadei, il presidente Salerno e i vice presidenti, Fico e Cattani, persone di valore e valori, verso le quali provo enorme gratitudine”.

Goretti, che già era stato vicino allanel 2021, prima dell'arrivo di Nicolas Burdisso, è in pole position per sostituire proprio l'argentino in viola, nel ruolo di direttore tecnico.