La Fifa dice la sua sul caso Emiliano Sala, il giocatore tragicamente scomparso il 21 gennaio 2019, due giorni dopo il suo trasferimento dal Nantes al Cardiff City, inseguito a un incidente aereo avvenuto sulla Manica. Il club francese aveva chiesto a quello gallese di pagare il trasferimento dell'attaccante argentino. Oggi la Fifa si è espressa.



Questo il comunicato apparso sul sito del massimo organismo mondiale per club: "In una riunione tenutasi il 25 settembre 2019, il Fifa Player's Status Committee ha stabilito che il Cardiff City deve pagare al Nantes 6 milioni di euro, corrispondente alla prima rata, in conformità con l'accordo di trasferimento concluso tra le parti il 19 gennaio 2019 per il trasferimento del defunto Emiliano Sala dall'FC Nantes al Cardiff. I risultati della decisione sono stati comunicati oggi alle parti interessate. Entro un termine di dieci giorni, Cardiff e Nantes possono richiedere una copia delle motivazioni sulla decisione, che può essere appellata al CAS di Losanna".