A Palermo inizia ufficialmente la nuova era targata City Football Group. Il colosso proprietario del Manchester City sbarca anche in Italia, con l'acquisizione dell'80% del club siciliano, e si è presentato questa mattina allo stadio "Barbera" per illustrare il proprio progetto. Tra i rappresentanti dello sceicco Mansour che sono intervenuti in conferenza stampa anche il CEO del Manchester City e del City Football Group Ferran Soriano: "Siamo tutti contenti, onorati ed orgogliosi di essere qua con voi. Sappiamo la storia del Palermo e la sua importanza nella città. Per noi è un’opportunità fantastica. Raccoglieremo il lavoro di Dario Mirri fino ad oggi. E’ stato fatto un lavoro impressionante dalla Serie D e noi arriviamo oggi per aiutare ulteriormente, per fare la prossima stagione di questo viaggio. Il sogno di tutti i palermitani è andare in Serie A e questo sarà il nostro obiettivo nei prossimi anni".



Sui programmi futuri del club: "Questo grande club per andare in A ha bisogno di tanto lavoro perché nulla è facile nel calcio. Saremo ambiziosi e rispetteremo la storia del club rosanero. Pensiamo di essere in grado di farlo perché non è la prima volta. Il City Football Group ora ha 12 club e negli ultimi anni abbiamo vinto il massimo campionato in cinque paesi. Conosciamo le difficoltà, il nostro obiettivo è consolidarci in Serie B. Vogliamo andare in A, ma serve pazienza e bisogna fare tutto passo dopo passo. Non possiamo fare nulla che non sia sostenibile dal punto di vista finanziario. Il Palermo sarà diverso da Girona, Troyes o New York dove abbiamo creato tutto dal nulla. A Palermo faremo calcio. Il nostro interesse è esclusivamente il Palermo Calcio".



Sui prossimi passi della nuova proprietà: "Promettiamo ai tifosi tanto lavoro, il 100% delle nostre capacità. Il club sarà al sicuro nei prossimi 5, 10, 20 o 25 anni. Abbiamo gruppi tecnici e commerciali che aiutano tutti i nostri club. Il Palermo ha bisogno di un centro d'allenamento migliore di quello attuale: investire su questo è nel nostro piano e verrà fatto nei prossimi anni. Mercato? Nel presente dobbiamo costruire una squadra che resti stabilmente in Serie B e possa ambire alla Serie A. Serve un mix di esperienza e giovani di talento, li troveremo nelle prossime settimane e non sarà facile. Nei nostri club abbiamo anche l'ambizione di inserire una squadra femminile". Ferran Soriano ha regalato anche una battuta su Pep Guardiola: "Mi ha chiesto se c'è il sole qui e mi ha detto che un giorno potrebbe venire a lavorare qui".