In his press conference, UEFA President Aleksander Čeferin confirms that Gabriele Gravina and Laura McAllister have been appointed as UEFA Vice-Presidents. #UEFACongress — UEFA (@UEFA) April 5, 2023

Nella conferenza stampa per la sua rielezione, il presidente UEFA Aleksanderha rivelato che alinsieme a Laura McAllister, è stata assegnataNuovo corso inaugurato dunque dal "vecchio" numero uno della Union of European Football Associations, che si affida a Gravina e alla professoressa McAllister, ex calciatrice gallese, come suoi vice.