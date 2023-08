Ufficiali i responsi del primo grado della giustizia amministrativa per quanto riguarda la serie cadetta: accolto il ricorso del Lecco, respinto quello della Reggina, che ora andrà al Consiglio di Stato. Il Tar del Lazio ha infatti riammesso in Serie B i lombardi, mentre ha respinto il ricorso dei calabresi, dichiarandolo "improcedibile".



IN ATTESA DEL CONSIGLIO DI STATO - Confermate dunque le decisioni del consiglio federale del 7 luglio sulle iscrizioni dei club, riformato per il Lecco il verdetto della sezione del Collegio di garanzia del Coni: la Federcalcio però ha deciso di aspettare il Consiglio di Stato, ultima tappa della giustizia amministrativa, che dirà l’ultima parola il 29 agosto.



LA B PARTE CON X E Y - La Serie B partirà con le famose X e Y in attesa del Consiglio di Stato: il Lecco riconquista il posto meritato sul campo, mentre per la sostituzione della Reggina resta pronto il Brescia. Domani il Consiglio federale inserirà l'Atalanta Under 23 nei ranghi della serie C dopo l'esclusione del Siena.