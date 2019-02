In caso di qualificazione ai quarti di finale del Real Madrid,salterà la gara d'andata.per avere volontariamente ottenuto un cartellino giallo nel match dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Ajax.Lo spagnolo salterà dunque sia il ritorno degli ottavi di finale contro l'Ajax in programma al Bernabeu sia l'eventuale andata dei quarti di finale, dovessero i Blancos passare il turno. Questo il provvedimento emesso dal massimo organo calcistico europeo, che ha anche comminato una multa di € 1.500,00 al Real Madrid per l'utilizzo da parte dei suoi tifosi di materiale pirotecnico: ". La sospensione per due gare include la sospensione automatica per la singola partita avendo ricevuto due cartellini gialli".