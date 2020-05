Era già arrivato l'ok del governo, ora è tutto ufficiale:. A dare l'annuncio l'ad dellanel corso di una conferenza stampa, nella quale è stato comunicato che il termine fissato per il termine del campionato attuale è il 27-28 giugno: "Il rischio di infezione è estremamente basso e sicuramente non più alto di altri settori", ha spiegato Seifert sottolineando come la ripartenza avverrà in 'libertà vigilata'.La data del 16 maggio non ha messo d'accordo tutti i club del massimo campionato tedesco: diversi club avrebbero preferito che la ripartenza avvenisse una settimana dopo per garantire un allenamento ottimale ai calciatori,Restano però alcuni nodi da risolvere, soprattutto quello della, che si giocheranno rigorosamente a porte chiuse: il rischio è che non ci sia una copertura tv totale, visti i problemi con Eurosport, cui Dazn ha appaltato la diretta dell'anticipo del venerdì (non previsto per la prima giornata alla ripresa): Eursport è l'unica tv a non aver pagato l'ultima rata per le difficoltà dell'emittente madre Discovery, ed era stata minacciata di non poter più mandare in onda l'anticipo.In attesa di rendere noto tutto il calendario, si conosce già la composizione della prima giornata post coronavirus:Borussia Dortmund - Schalke 04Lipsia-FriburgoHoffenheim-Hertha BerlinoFortuna Düsseldorf-PaderbornAugsburg-WolfsburgEintracht Francoforte-Borussia MönchengladbachColonia-MainzUnion Berlino - Bayern MonacoWerder Brema - Bayer Leverkusen