Attraverso un comunicato ufficiale la Conmebol (la federcalcio del Sud America) ha annunciato che la Copa America 2021 non si svolgerà in Colombia e le gare programmate nel paese saranno presto ri-organizzate in altri paese. Il paese colombiano è infatti impegnato in una delicata situazione, che dal 28 aprile è teatro di manifestazioni contro il Governo e gli scontri con le forze dell'ordine hanno portato ad almeno 42 morti, tra cui un poliziotto e oltre 1600 feriti.



“Per motivi legati al calendario internazionale delle competizioni e alla logistica del torneo, è impossibile trasferire la Copa América 2021 al mese di novembre. CONMEBOL apprezza l’entusiasmo e l’impegno del Presidente della Repubblica di Colombia, Iván Duque e dei suoi collaboratori, nonché del Presidente della Federazione calcistica colombiana, Ramón Jesurún, e della sua squadra. È certo che in futuro emergeranno insieme nuovi progetti per la crescita del calcio colombiano e sudamericano. CONMEBOL assicura la realizzazione della CONMEBOL Copa América 2021 e riferirà nei prossimi giorni il trasferimento delle partite che dovevano essere giocate in Colombia”.