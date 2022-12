L'eliminazione dai Mondiali in Qatar nonostante la vittoria contro il Ghana (passata la Corea del Sud per maggior numero di reti realizzate) lascia strascichi sull'Uruguay. Al centro di tutto la rabbiosa reazione dei giocatori della Celeste al termine dell'incontro, eclatanti soprattutto i gesti di Edinson Cavani (ribaltato il monitor del VAR) e José Gimenez (gomitata a un membro della FIFA). Inevitabile, arriva la risposta della FIFA: la Federazione ha annunciato con un comunicato ufficiale di aver aperto un'indagine su quattro giocatori, Fernando Muslera, Diego Godin e appunto Gimenez e Cavani. Il rischio è di una stangata, soprattutto per gli ultimi due.



COMUNICATO - La commissione disciplinare della FIFA ha avviato un procedimento contro l'AUF per potenziali violazioni degli articoli 11 (comportamento offensivo e violazione dei principi del fair play), 12 (cattiva condotta di giocatori e funzionari) e 13 (discriminazione) del codice disciplinare della FIFA in relazione agli incidenti durante la partita dei Mondiali tra Ghana e Uruguay del 2 dicembre. Sono stati aperti fascicoli separati contro i giocatori uruguaiani José María Giménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera e Diego Godín per potenziali violazioni degli articoli 11 e 12 del Codice disciplinare FIFA in relazione agli incidenti verificatisi al termine della suddetta partita".