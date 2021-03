È arrivata anche l'ufficialità della Lega Serie A. Con un comunicato, è stato annunciato il rinvio a data da destinarsi di Inter-Sassuolo: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi della gara Inter-Sassuolo, programmata per sabato 20 marzo 2021 alle ore 20.45 e valida per la 9^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM".







LA SOSTA AIUTA - Con la sosta per le nazionali alle porte, appare improbabile che l’Inter si trovi nella medesima situazione anche in vista della prossima gara contro il Bologna in programma il 3 aprile. Se però l'Inter dovesse trovarsi ancora in questa situazione, allora la Lega non rinvierebbe la gara e invierebbe tutto al Giudice Sportivo, che predisporrebbe la propria decisione (come avvenuto al Torino per il match contro la Lazio).



NIENTE NAZIONALI E LA DATA DEL RECUPERO - La pausa in questo caso aiuta il club nerazzurro e dovrebbe risolvere la questione, impedendo inoltre ai calciatori nerazzurri di rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali. La decisione da parte della Lega non era stata però presa per la gara tra Juve e Napoli, il primo pomo della discordia, che ha creato un pericoloso precedente. Per la data del recupero, invece, in Lega sono già al lavoro: al momento, l'ipotesi più probabile è il 7 aprile, ovvero la prima data possibile e lo stesso giorno in cui verrà recuperata Juventus-Napoli, recupero della terza giornata di Serie A.