Lo Strasburgo, club di Ligue 1 che ha centrato la salvezza nella stagione 2022-23 in Ligue 1, è stato acquistato da BlueCo, il consorzio cui fa capo anche il Chelsea del ricco magnate Todd Boehly. Marc Keller, il presidente, resterà al proprio posto, mentre l'obiettivo della nuova gestione sarà stabilizzarsi tra la quarta e l'ottava posizione in classifica.



IL COMUNICATO - "È un onore per noi far parte di questo club storico. Ci impegniamo a preservare l'eredità delle corse e a lavorare a stretto contatto con Marc e il suo team di gestione per continuare l'eccellente lavoro che hanno svolto. Questo investimento strategico rafforzerebbe la nostra presenza nel calcio europeo, insieme alla nostra partecipazione nel Chelsea. Crediamo che creerebbe enormi opportunità per la condivisione di conoscenze e competenze".