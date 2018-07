Lafont è un calciatore della Fiorentina!

A breve su Violachannel le prime parole in maglia viola

Laha il suo nuovo giovane portiere:, che arriva a titolo definitivo dale firma per cinque anni con la società viola. Il comunicato del club gigliato:"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore francese Alban-Marc Lafont dal Toulouse Football Club. Lafont è nato a Ouagadougou (Burkina Faso), il 23 gennaio 1999 e vanta 3 presenze con la Nazionale Under 20 della Francia. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al Club viola per i prossimi 5 anni".