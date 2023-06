Doveva essere una giornata, alla fine saranno due. Anche se il dispositivo non parla di giornate, ma di giorni: sono infatti 10 i giorni di squalifica inflitti dal tribunale federale nazionale della Federcalcio a Josè Mourinho, allenatore della Roma che il 3 maggio scorso, durante Monza-Roma, ha criticato l'arbitro Chiffi con toni e termini fuori dal consentito.



LA DECISIONE - I 10 giorni di squalifica partiranno alla prima giornata di campionato, quindi nel weekend del 19-20 agosto, e da quel momento andranno contati i 10 giorni di cui sopra. Inoltre, allo Special One e alla società giallorossa sono stati comminati 100mila euro di multa totali, 50 all'allenatore e 50 alla Roma.



CHI IN PANCHINA? - E' un caso piuttosto raro quello che adesso si apre: chi dovrà sedere in panchina alla prima giornata del prossimo campionato? Il giudice sportivo ha infatti già fermato il vice di Mourinho Foti, il collaboratore Michele Salzarulo e il preparatore dei portieri Nuno Santos.