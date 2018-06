Yuto Nagatomo è a tutti gli effetti un calciatore del Galatasaray. Dopo il prestito di sei mesi, infatti, il club turco ha riscattato il difensore giapponese a titolo definitivo, a darne l’annuncio ufficiale è il sito dell’Inter che non rende note le cifre dell'operazione, ma nelle casse del club nerazzurro dovrebbero finire circa 3 milioni di euro.



“FC Internazionale Milano annuncia di aver trovato un accordo con il Galatasaray per il trasferimento a titolo definitivo di Yuto Nagatomo. Dopo 8 stagioni, 213 presenze e 13 gol con i colori nerazzurri, il difensore giapponese si prepara a vivere una nuova avventura in Turchia; a lui il ringraziamento da parte di tutto il club per gli anni trascorsi insieme e il più sincero in bocca al lupo per le future sfide professionali”.