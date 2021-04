, con il doppio comunicato del club del gruppo Red Bull e dei bavaresi diffuso in mattinata. "" spiega il Lispia, al quale fa eco il Bayern: "L'FC Bayern ha ingaggiato Julian Nagelsmann, 33 anni, come nuovo allenatore. Nato in Baviera, si trasferirà da RB Leipzig a Monaco all'inizio della prossima stagione il 1 ° luglio 2021 e l'accordo durerà cinque anni fino al 30 giugno 2026"."È ancora troppo presto per salutarci e parlare di ricordi, perché non ho finito qui a Lipsia" ha dichiarato Nagelsmann. "La mia missione terminerà in estate, ma fino ad allora continuerà a tutto gas. Lipsia è qualcosa di speciale, ma non ho mai nascosto il fatto che sono entusiasta della posizione di allenatore al Bayern Monaco e che sarei stato felice di assumere questo lavoro se si fosse presentata questa opportunità unica"., ad del Lipsia, commenta: "Dopo che negli ultimi giorni ci sono stati rumors sull'allenatore de Bayern Monaco per la nuova stagione, Julian Nagelsmann si è avvicinato a noi e ci ha detto che sarebbe stato un sogno per lui, e che si sarebbe trasferito a Monaco se l'occasione si fosse presentata. Julian ha intrapreso un percorso fantastico a Lipsia e ha sviluppato il nostro club con successo.. Siamo riusciti a farlo durante i colloqui con i responsabili del Bayern, in modo da poter realizzare le nostre aspettative finanziarie"., ds del Bayern, accoglie Nagelsmann: "Le discussioni con Julian sono state molto collaborative, molto costruttive. Ci divertiremo molto con lui, ne sono sicuro". Il presidente, invece, spiega: "Julian. Siamo convinti che con Julian Nagelsmann costruiremo sui grandi successi degli ultimi anni".L'accordo, come spiegato anche dalle parti in causa, è stato trovato solo a determinate condizione economiche. La Bild riferisce di un