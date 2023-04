Con questa nota ufficiale diffusa attraverso i propri canali, il Torino comunica il prolungamento di contratto con il portiere Vanja Milinkovic-Savic, fratello del centrocampista della Lazio Sergej:



"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Vanja Milinkovic-Savic fino al 30 giugno 2026, con opzione di un anno per la stagione successiva. Milinkovic-Savic è arrivato al Toro nel luglio 2017 e, dopo una serie di esperienze formative in prestito, dal luglio 2020 è rientrato nel club granata dove è diventato il portiere titolare, collezionando fino ad oggi 72 presenze tra campionato e Coppa Italia. Per lui anche 12 partite con la maglia della nazionale serba, con cui ha disputato da protagonista i Mondiali di Qatar 2022".