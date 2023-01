FC Nordsjælland og AC Milan har ophævet lejeaftalen vedrørende Emil Roback, der ellers løb frem til sommer.



Sono passati pochi mesi ed. Ilha comunicato l'interruzione del prestito dell'attaccante classe 20023, che fa subito ritorno in rossonero., direttore sportivo del club danese, ha spiegato il motivo della scelta: "Abbiamo una squadra con una forte concorrenza per i posti, ed è stato piacevole vedere così tanti giocatori andare ad un livello molto alto in autunno, sia in allenamento che in partita. Ha prodotto una serie di grandi prestazioni e risultati per la squadra, ma ha anche reso difficile per Emil ottenere spazio. Pertanto, dopo un buon dialogo con il Milan, abbiamo concordato che è la soluzione migliore per tutte le parti per dare a Emil questa apertura per nuove opportunità e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro".