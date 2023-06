Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al @PSG_espanol.

No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí. pic.twitter.com/961LqCYvQc — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 2, 2023

Le Paris Saint-Germain salue très chaleureusement @SergioRamos, qui s’apprête à quitter la capitale après deux saisons passées à défendre les couleurs du Club. #MerciRamos — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 2, 2023

. Alla vigilia della sfida con il Clermont, ultima giornata di Ligue 1, il difensore spagnolo annuncia l'addio: "Domani sarà un giorno speciale, domani dirò addio a un'altra tappa della mia vita, addio al PSG. Non so in quanti posti possa sentirmi a casa, ma senza dubbio il PSG, i tifosi e Parigi sono uno di questi. Grazie per due anni speciali nei quali sono stato in grado di giocare in ogni torneo e di dare tutto quello che avevo. Affronterò nuove sfide, indosserò altri colori, ma prima di tutto per l'ultima volta: Allez Paris!". Tra le opzioni per il futuro di Sergio Ramos c'è l'Arabia Saudita, in particolare l'