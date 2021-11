Maxi Rodriguez annuncia l'addio al calcio giocato a 40 anni. L'ex nazionale argentino di Atletico Madrid e Liverpool ha scritto un messaggio su Instagram: "Ecco il momento che non credevo sarebbe mai arrivato, il ritiro dal calcio. E' una scelta difficile, ma sono sereno. In tutti questi anni di carriera ho sempre dato il massimo. Ora sono completamente svuotato e non ho più nulla da dare. Ho realizzato il sogno di giocare nella prima squadra del Newell's e poi ho avuto il sostegno di mia moglie quando mi sono trasferito in Europa, tutto per inseguire i miei sogni".