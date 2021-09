Il Pallone d'Oro tornerà ad essere assegnato. Dopo un anno senza vincitori, la rivista France Football ha ufficializzato oggi che il premio annuale al miglior giocatore dell'anno sarà ufficialmente assegnato il 29 novembre a Parigi con la cerimonia che sarà presentata da Didier Drogba e si svolgerà al Theatre du Chatelet a partire dalle 20:30.



Saranno assegnati il Pallone d'Oro maschile e femminile, il trofeo Kopa per il miglior giovane e il trofeo Yashin per il miglior portiere. L'elenco dei nominati per i vari diversi premi sarà svelato venerdì 8 ottobre dalle 17.30. Per gli uomini il duello annunciato è fra Lionel Messi e l'italiano Jorginho con l'attaccante del PSG e detentore del premio che è ancora una volta favorito.