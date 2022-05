Ultimo giro per la Serie A e domenica 22 maggio arriveranno le sentenze definitive per lo Scudetto e la retrocessione, con quattro squadre in bilico tra il Paradiso e l’Inferno. Per quanto riguarda la sfida per il primo posto in classifica il Milan sembra avere tutto il vento dalla sua: ai due punti di vantaggio sull’Inter vanno aggiunti gli scontri diretti a favore (1-1 nel derby d'andata e vittoria per 2-1 al ritorno). Il che vuol dire che Pioli e i suoi festeggerebbero anche in caso di pareggio contro il Sassuolo, ma potrebbe bastare anche una sconfitta nel caso in cui l’Inter fallisca i tre punti contro la Sampdoria. Da parte loro i rossoneri hanno vinto le ultime cinque gare di Serie A e nei pronostici alla vigilia della 38esima giornata sono dati campioni d’Italia a 1,07, mentre la rimonta dell’ultimo minuto dell’Inter è proposta a 7,00 volte la posta. In zona retrocessione se le giocano Cagliari e Salernitana, con i campani che grazie alla straordinaria rimonta nel finale si ritrovano a gestire due punti di vantaggio, ma in caso di arrivo a pari punti sarebbero i sardi a far festa in virtù della migliore differenza reti difficile da pareggiare (-34 contro -41). I campani devono vincere contro l’Udinese o sperare in caso di pareggio e sconfitta che il Cagliari faccia altrettanto in casa del Venezia. Padrone del proprio destino, la squadra di Nicola è quindi bancata per la retrocessione alla quota alta di 3,50 sulla lavagna scommesse, mentre i sardi rischiano tanto a 1,25.