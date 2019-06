Ultras del Verona schock dopo la promozione in Serie A: il gruppo caldo dei tifosi dell'Hellas ha festeggiato il ritorno nella massima serie della loro squadra grazie alla rimonta contro il Cittadella nei playoff di Serie B con fumogeni e canti fino a notte fonda. Tra cui un coro che esalta il nazismo e il vice di Adolf Hitler, Rudolf Hess, condannato all’ergastolo durante il processo di Norimberga. Il gruppo di ultras dell’Hellas, una delle tifoserie più di estrema destra in Italia, viene ripreso in un video caricato su Youtube mentre intona il coro: “Siamo una squadra fantastica… a forma di svastica… ma che bello è… allena Rudolf Hess”