Il futuro di Samuel Umtiti sembra essere sempre più lontano da Barcellona. Il difensore francese potrebbe salutare il club blaugrana a fine stagione, essendo un giocatore dall'infortunio facile e la società non sarebbe più intenzionata ad aspettarlo.



Dalla Spagna rispunta la suggestione italiana. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, infatti, sulle tracce dell'ex Lione ci sarebbero Napoli, Roma, Lazio e Torino.



Per le prime due le cifre dell'acquisto non sarebbero affatto proibitive, dato che Umtiti ha subito una svalutazione ed il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Così come l'ingaggio da circa 4 milioni di euro stagionali sarebbe in linea con le disponibilità economiche delle stesse Roma e Napoli.