. Del resto, se uno cerca di farsi chiamare, il problema è serio. Se n'è accorto una volta di più il diretto interessato, attaccante esterno classe 2002 (dunque nato un anno dopo gli attentati del 11 settembre), nel momento in cui si è diffusa la notizia del suo trasferimento all'Unión Comercio, squadra del massimo campionato peruviano con sede nella cittadina di Moyobamba , e la notizia è stata ripresa da alcune testate internazionali. Sicché il fresco diciottenne (ha raggiunto la maggiore età lo scorso 7 ottobre)che proprio non può passare inosservato. Ciò che durante il percorso di crescita gli è costato ripetuti atti di bullismo.. Adesso pensa al calcio e spera di riuscire a lasciare il segno più per ciò che sarà capace di dimostrare in campo che per la quasi omonimia col fondatore di Al Qaeda. E tuttavia un'ombra rimane. Vi fa cenno egli stesso quando parla del mancato chiarimento da parte dei genitori riguardo la scelta di un nome così ingombrante. Lui ha provato a chiedere, i genitori (soprattutto il padre) hanno omesso di rispondere . Va' a sapere.@pippoevai