India ha fatto in modo che nel documento finale della Cop 26 ci sia scritto riduzione e non eliminazione del carbone. Il che rende al limite dell'impossibile l'obiettivo di una riduzione emissioni Co2 del 45% entro il 2030. Tenere l'aumento della temperatura globale del pianeta entro 1,5 gradi in più rispetto all'epoca preindustriale e farlo entro il 2100 a questo punto più che un obiettivo è uno scongiuro. I paesi (e i popoli) che consumano più energie fossili dicono ai paesi (e popoli) più ricchi: avete inquinato (e vi siete arricchiti) finora, ora tocca a noi inquinare un altro po' per arricchire. Ma se a più 2 gradi di aumento temperatura ci si impoverisce tutti, che senso ha l'argomento adesso tocca a noi? Ha, purtroppo e ineluttabilmente, il senso che siamo tutti indiani. Nel senso che siamo tutti prontissimi ad abbattere e cancellare le emissioni...degli altri.Ci viviamo sopra, camminandoci sopra ogni giorno. Ma lui si lascia calpestare, tanto non si schiaccia. Sembra aver quel che alcuni rettili hanno: gli tagli la coda e lui la rigenera. Lui è il Covid (anche se pronome non meriterebbe, glielo conferisce solo un linguaggio antropomorfico). Covid non è un lui, un virus non ha emozioni, pensieri, intelligenza, percezione di sé e dell'altro da sé. Questi sono presenti al massimo grado conosciuto nella specie umana. Eppure viviamo sopra al Covid sperando che tanto basti e senza quindi seguir davvero virtute e canoscenza...Cioè scivoliamo con agevolezza, naturalezza ed estrema disponibilità sul piano inclinato del fare come non ci fosse. E invece c'è, non se ne è mai andato e ribussa forte alla porta di ciascuno di noi.Un anno fa, il 13 novembre 2020 in Italia 40.902 contagi in 24 ore. Un anno dopo, 13 novembre 2021, in un giorno 8.516 contagi. Allora coprifuoco, oggi attività libere e aperte. Un anno fa in Terapia intensiva erano 3.170, un anno dopo sono 445. Un anno fa quel giorno morirono di Covid 458 persone, lo stesso giorno un anno dopo i morti sono stati 48. Il perché della differenza, la differenza stessa sono i vaccini. Però sono tre settimane che i casi di contagio aumentano, velocemente aumentano. Perché i vaccinati sono il 76 per cento della popolazione e il restante 24 per cento (circa 13/14 mln di persone tra under 12 per ora non vaccinabili e adolescenti e adulti e anziani finora non vaccinati per scelta o incertezza) basta e avanza per alimentare e nutrire la circolazione del virus. In Germania stanno peggio: 2.533 persone in terapia intensiva quando un anno fa erano 2.830. Quasi come l'anno scorso e i vaccinati in Germania sono il 66,8 per cento. Buona parte del perché di quel peggio è nella differenza in meno tra percentuali di vaccinati in Germania e in Italia. In Gran Bretagna stanno mettendo appena il naso fuori dal peggio: da settimane a 50 mila casi al giorno sono tornati sotto quarantamila. Nel frattempo hanno somministrato terze dosi più di ogni altro in Europa, è per questo che mettono il naso fuori dal peggio.Navigator racconta: 20 offerte di lavoro fatte a un beneficiario di Reddito Cittadinanza, 20 volte ha detto no e continua ad incassare assegno. Perché, sostiene il navigator, Regione Emilia ha dato disposizione di non barrare sulla pratica la casella "lavoro congruo". Senza quella casella barrata, l'Inps non sospende e non revoca, paga. Ma il caldo suggerimento politico-amministrativo è di pagare: prima pagare e poi si vede. Anzi, prima paga anche se hai già visto che pagare non dovresti. Paga, evita grane, è questo quel che la gente vuole. Ora tutti se lo sono dimenticato o fanno finta di averlo dimenticato: alla nascita del Reddito Cittadinanza Inps chiese: controlliamo, quando controlliamo, prima o dopo aver pagato? La risposta del governo presieduto da Conte e in particolare dei ministri M5S fu inequivoca e secca: pagare subito, controlli casomai dopo. Lo stesso metodo che M5S (non solo M5S) difende oggi per il Bonus 110% come ieri per il Reddito cittadinanza: imbrogli già accertati per almeno 800 milioni di rimborsi fiscali per lavori mai fatti o fatti a costi gonfiati attestano che un sacco di gente imbroglia. Si vuole contrariare la gente con controlli prima di pagare? Unodinoicheascoltalagente...quando (quasi sempre) sentite uno/a che chiede voti perché è "uno di noi che ascolta la gente", avete l'ottima occasione (quasi mai colta) per non votarlo/a. In fondo perché Draghi sta lì? Perché gli "unodinoicheascoltalagente" (quasi tutti) quando diventano governo portano regolarmente al macello la cassa e la salute pubblica.