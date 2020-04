Il nome di Amin Younes è tornato a circolare a Torino. L'entourage del giocatore è alla ricerca di una nuova sistemazione per l'esterno d'attacco, che è in uscita dal Napoli, e per questo è stato proposto alla società granata, che già in passato lo aveva cercato in più di una circostanza.



Con l'esonero di Walter Mazzarri e l'arrivo di Moreno Longo sono però cambiati gli obiettivi di mercato del Torino: Younes non è più considerato un possibile rinforzo e difficilmente, anche questa volta, l'affare potrà essere portato a termine.