La partita l’hanno vinta in tanti a Napoli, ma va sottolineato che il Milan giocava per la prima volta con un puro centrocampo a tre.. A Empoli ha fatto il trequartista e segnato due gol. Poi è partito per la Coppa d’Africa. Nel derby è stato mandato a marcare Brozivic a uomo davanti all’area interista. Non bene. A Napoli ha fatto il centrocampista puro, è rimasto spesso nella zona di Fabian RuizPer la prima volta il Milan ha giocato con un centrocampo a tre rinunciando a Diaz. Questo ha permesso a Tonali di mettersi davanti ai difensori ed occuparsi di Zielinski. Di conseguenza ha consentito a Tomori e Kalulu di occuparsi in due di Osimhen, trascurando le incursioni previste di Zielinski.. Una squadra all’altezza del campionato.