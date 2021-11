Cosa si fa allora? Si cambiano le regole, di nuovo, ancora e in corso d’opera. Non è una soluzione, si è costretti a farlo.Questo lo capisco, ma accade ormai troppo spesso. A maggio si allungò il tempo per il pagamento degli stipendi, a giugno si dette una proroga ulteriore. Probabilmente è giusto aiutare i club in difficoltà, soprattutto se sono tanti e diventano sistema,Così si perdona chi è in colpa e si punisce chi è stato corretto. Come può essere il premio?Dopo tante agevolazioni, ora forse è il tempo di premiare chi sta ai patti. Non rimandiamo sempre oltre, non rimangiamoci sempre le regole. Teniamo una differenza, se ne abbiamo il coraggio.