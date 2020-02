Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.





L'Inter ha perso un punto a partita nei confronti della Lazio nelle ultime 10 giornate, con un ritmo insostenibile per chi vuole trovarsi in vetta alla classifica. Per mesi abbiamo parlato soltanto della lotta con la Juve per lo scudetto, non abbiamo mai pensato ad un'alternativa.