Una settimana fa ho avuto modo di parlare a lungo con Conte. Eravamo in tre del Corriere della Sera, due alla Pinetina e il sottoscritto al telefono. Non parlerò dell’intervista perché è uscita già domenica scorsa, ma dell’impressione diversa che mi ha fatto Conte.. Devo dire che quella ventina di volte che mi era capitato di incontrarmi con lui nella vita o per mestiere, avevo avuto la sensazione di questa diversa profondità che non quadrava con l’estremismo da panchina. Ho trovato adesso la conferma che Conte è un tecnico poco calciatore, direi un tecnico che va molto oltre le impressioni e la gestione del campo. Uno che ama fare molto e che si giudica ogni volta.