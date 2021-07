Le situazioni sono troppo diverse. L’Inter sta vendendo e sta cercando di ristrutturare i propri debiti col risparmio, oltre novecento milioni da restituire in due anni, una situazione non riparabile con le sole forse della società.Un aumento di capitale si fa per due motivi: o per fare investimenti, o per ripianare perdite. Qualunque sia il problema, l’importante è poterselo permettere.Questo aumento di capitale davvero formidabile è un valore pesantissimo non colmabile in nessun modo nella corsa al campionato. E’ come se la Juve fosse l’unica ad aver trovato il vaccino.