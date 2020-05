Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Oggi il focus è su Rangnick e il suo operato al Milan.





Il Milan di adesso è seccante, perché è povero. Non perché il suo amministratore delegato prende un allenatore con decisione propria. Perché non dirlo? Perché era molto prima di adesso. Gazidis ha tante colpe, ma attaccarlo per l'acquisto di un tecnico, Rangnick, probabilmente ottimo, diventa un paradosso.