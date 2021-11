La diversità del campionato e la sua evidente natura offensiva si vede sul campo ed è confermata dai numeri.Una cifra molto bassa, quasi senza precedenti in 100 anni di calcio. E di questi 28 pareggi appena 3 sono stati 0-0, vale a dire il 2,2%. Nelle altre 100 partite c'è stato un vincitore e uno sconfitto. Questo non è più calcio all'italiana, da anni segniamo regolarmente più di 1000 gol, oggi siamo quelli che fanno più gol in Europa.Cos'è cambiato? Molte cose, prima di tutto la regola dei tre punti a vittoria. I gol sono iniziati a crescere, non per la democrazia dei risultati, in 27 anni hanno vinto solo Juve, Inter e Milan (a parte una volta Lazio e Roma).Oggi essere visti sempre comporta responsabilità ai giocatori, oggi vincere non basta più.Hanno molto più spazio da coprire e devono saper fare tante cose, non solo difendere. Devono ripartire, impostare il gioco. I loro limiti portano i gol, segnare infatti significa anche subire. Ma è comunque vero che ci stiamo divertendo di più.