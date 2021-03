A vedere su uno schermoche faceva le sue battute alsi è forse capito in modo chiaro quanto sia stato grande l’errore. Non è un problema morale, non ho molte competenze nel ramo, eche ha la sua idea di professionismo.È solo successa. Che ci fa il mio miglior giocatore su un palco a cercare di far ridere la gente quando io mi gioco il campionato?Non è ammesso. Si può buttare una partita, si può buttare anche una stagione. Ma stando tutti insieme, prendendosi la stessa responsabilità.. E’ inaccettabile, è fuori da una qualunque legge del calcio e del branco. E sono errori che non hanno tempo, resteranno a lungo. Si stanno già scontando.