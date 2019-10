Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il focus odierno è sulle italiane in Champions League. ​Esiste la Juve, poi esiste il resto con risultati diversi. La Juve rappresenta sé stessa, non il calcio italiano. L'Atalanta, la squadra che gioca il calcio migliore in Italia, non ha conquistato punti in tre partite, l'Inter solo uno in due. Ci siamo abituati a vedere un calcio diverso, il nostro calcio non basta.