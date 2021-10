"Non date all'Inter più responsabilità di quante ne abbia: non ha venduto Hakimi e Lukaku per ripianare il debito, ha venduto per tirare avanti. Non mi scandalizzo per i due affari scontati subito in banca, è un'abitudine comune. Meglio 66 milioni tra due anni o 61 subito? In una grande azienda sono domande normali, la risposta dipende dalle risorse; non il migliore argomento di questi tempi all'Inter.Hakimi e Lautaro non sono stati ceduti per ripianare il debito, sono stati ceduti per far vivere l'Inter.Questo è un dato, non una scoperta. Si chiama autofinanziamento: si spende quel che si produce, fanno così quasi tutti i club del mondo, Liverpool compreso.. L'Inter in questo momento o è autonoma, o non lo è. Deve vivere di se stessa, qualcosa che tanti di noi fanno peraltro tutti i giorni. Dov'è lo scandalo?!