L'argomento di oggi è il quarto posto. Le squadre italiane hanno come scopo della stagione la semplice partecipazione alla Champions League. Nessuna squadra italiana dice più di voler vincere il campionato, nemmeno l'Inter. Tutti tranne la Juve, che infatti si è presa tutto, corrono per arrivare in Champions. Il loro traguardo è il quarto posto, non il secondo, non il terzo. In quale sport si vince arrivando quarti? Questo ha portato alibi ai giocatori, che non hanno più il dovere di vincere, e ha cancellato l'ambizione della gara. Il quarto posto non conta niente, ma da anni in Italia si gioca solo per quello.