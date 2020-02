Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il focus odierno è sulla Juve.





Sarà una partita imperfetta: ci arriva meglio l'Inter, la Juve da diverse settimane non trova il meglio di sé, con i nerazzurri sarà uno spareggio con sé stessa, l'ambiente non reggerebbe un altro ko e un terzo posto in classifica. Conte ha una grande occasione e questo crea grandi responsabilità, non farà giocare Eriksen, giocherà con la squadra collaudata di questi otto mesi.