. Non è stata una partita bella, è stata una partita unica. Nessuno pensa che lapossa giocare così in campionato, sarebbe impossibile., peraltro dentro un girone tutt’altro che impossibile. I più insoddisfatti sembrano proprio gli juventini, arrossiti dalla partita difensiva della propria squadra. Non è stata capita una cosa:, nell’con cui l’allenatore ha spiegato che si poteva giocare solo così per vincere perché l’avversario era superiore., quella che la faceva considerare. Oggi la squadra ha accettato se stessa, la differenza con gli avversari. Ha studiato come batterli e c’è riuscita. Segno di nuova considerazione in se stessi e nel tecnico. Segno di essere tornati un’unica cosa. Non è una svolta di gioco, è molto di più, è un ritorno all’umiltà delle origini. La vera base di qualunque Juve.