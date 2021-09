. Lo si butta già tra le cose vecchie, si discute se sia stato mai bravo davvero.. Ed è per l’ estrema chiarezza dei suoi risultati che oggi è stato richiamato. Perché è certamente vero che la Juve ha un problema con la Champions,dopo tre giornate di campionato, deludenti, certo, ma anche molto bizzarre, significa essere amanti sbagliati, innamorati solo del proprio specchio. Non è una scoperta dei social,Ricordo come rimanevano delusi Boniperti e Trapattoni. Bastava saltassero la storia per un giorno ed erano subito da cambiare., soprattutto adesso. A chi sennò? Lo striscione chiude gridando “la Juve siamo noi”. Questo proprio no. La Juve non è una mano sola, è il fatto privato di milioni di persone. E se tutti vogliono vincere, molti sanno anche accettare.