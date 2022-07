Si discute molto sulla possibilità della Roma di giocare con tutti i suoi nomi migliori.. Ma non è per niente obbligatorio. Certamente soffrirebbero abbastanza gli avversari. Le partite inoltre non hanno grande continuità tattica, vanno a fasi, si possono dividere in almeno quattro partite diverse.Nel calcio si può giocare in mille modi se tutti corrono. I problemi nascono se si corre poco, se tra Celik o Karsdorp e Zaniolo restano sempre venti-trenta metri. Quello è campo regalato all’avversario.Non solo, Zaniolo, Pellegrini e Abraham hanno sempre giocato insieme. Un anno fa il quarto era Mkhitaryan, oggi è Dybala. Cambia qualcosa, ma è una differenza che può assorbire Pellegrini, forse il miglior numero dieci del campionato. Avanti allora.