Non è un grande problema, lui ne sa più di me e in fondo sono affari soprattutto suoi.. Qui mi vengono dubbi.Credevo che questo ritiro fortemente voluto e ricavato con molta fatica nel calendario, servisse a riannodare un discorso perso che ha portato direttamente dall’Europeo agli spareggi per la semplice qualificazione ai mondiali.Abbiamo commesso questi errori, ci ho riflettuto a lungo, queste sono le mie soluzioni. Cose del genere.e che, più altri come Fagioli, visti nel 2019 e mai più cercati.E’ corretto parlare del futuro quando è così debole il presente? O dopo luglio siamo tutti scappati in una nebbia che ci nasconde la realtà?