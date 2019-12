Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.







La Lazio non ha mai giocato davvero per vincere il campionato, sempre buona ma mai buonissima. Competere davvero significa spendere, andare in Champions accontenta tutti. Poi, è cresciuto quasi dimenticandosene, ha il miglior centrocampo d'Italia, una qualità media altissima nei titolari e si è trovata in alto. 3 squadre in 3 punti, e la Lazio negli 11 titolari è la squadra più equilibrata.