Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il focus odierno è sulla Juve, attorno a cui sembra esserci un clima freddo. ​







C'è tensione nello sguardo di Sarri, impotenza gelida. Anche la società è meno presente: è bastata l'esclusione del Manchester City per far circolare le insistenti voci su Guardiola. Non è un caso che Buffon dica al gruppo che il professionismo è allenarsi e obbedire all'allenatore: è un momento diverso in tutto il mondo Juve, probabilmente appartenente alla noia dei vincitori.