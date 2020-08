Torna l'appuntamento di. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. L'approfondimento di oggi è dedicato al. Facciamo un esempio tipico:Quanto può costare a chi lo acquista? Guadagna 7.5 milioni netti, che significa circa 14 lordi. E’ molto probabile che l’ingaggio scenderà se il contratto sarà di tre anni, che porterebbe l’età di Higuain a 36. Diamo per dato chedi HiguainIl difetto sta nel fatto che fra tre anni Higuain avrà 36 anni e Piatek 28.. E’ il libero scambio del mercato di oggi. Non pagare il cartellino, pagare molto l’ingaggio. A bilancio sono la stessa cosa. Il problema è che col "vecchio" non c’è rivendita, quindi è un patrimonio in esaurimento.