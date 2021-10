Per la prima volta in questo campionato ho visto una Juve diversa.Per un’ora Allegri ha giocato con McKennie e Bernardeschi, interni e Locatelli davanti alla difesa. Kulusevski, che era il secondo attaccante, ha giocato quasi a uomo su Brozovic, peraltro molto bene. Brozovic ha dato un aiuto inferiore al normale. Quando è uscito Bernardeschi era il minuto 18 e l’Inter era già in vantaggio, ma Allegri lo ha sostituito con un mediano, Bentancur.Questo è stato un cambiamento profondo. Lo stesso Arthur ha fatto pensare di poter formare con Locatelli una coppia vicina al giusto, con ingredienti diversi ma corretti. Basterà? Sinceramente non lo so. Dieci punti sono sempre rimediabili in 29 partite, ma nei tempi moderni non li ha recuperati nessuno a due squadre.