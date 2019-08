Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il focus di oggi è sul sogno della Fiorentina di acquistare lo svincolato Franck Ribery.



Una storia che non serve a nessuno. Un'idea come quella di acquistare Ribery fa il giro su sé stessa e diventa un danno. Non è in discussione cosa sia stato l'esterno francese, ma ora anche basta. Non si può passare da un lunedì in cui si scopre e lancia Sottil a uno in cui si prega Ribery di arrivare. È fuori progetto, non si può trasformare la Fiorentina in una banda di ragazzi e vecchi funamboli. Se si vuole Ribery, che non sia il colpo salva-mercato.