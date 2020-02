Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il focus odierno è sulla Juve, attorno a cui sembra esserci un clima freddo. ​







La puntata di oggi è tutta a tinte rossonere. Gazidis sembra aver fatto la prima vera scelta da quando dirige il Milan, ossia scegliere un personaggio come Ralf Rangnick per guidare l'intera area sportiva. Un profilo ritenuto non idoneo da Paolo Maldini, il quale dovrebbe spiegare il perché.