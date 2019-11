Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un Cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.







Cristiano Ronaldo è ancora al centro delle polemiche post-sostituzione in Juventus-Milan dell'ultimo turno di campionato. Ronaldo non ha davvero capito il senso del suo piccolo incidente con Sarri e con la Juve. Vedendolo giocare male era preferibile pensarlo infortunato, e invece ha confermato che la sua condizione è un limite vero. Soprattutto non ha capito che il problema non era il ginocchio, ma il modo con cui ha lasciato il campo e lo stadio. La pace sarà anche tornata, ma spiegazioni su gesti e parole non ne sono arrivati. Alla fine, ha vinto qualcuno o perderanno tutti qualcosa?